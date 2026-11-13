Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 13.11.2026 00:26

Avrupa araştırması 900 milyon galaksiyi ortaya çıkardı

Avrupa Uzay Ajansı'nın evrenin en büyük üç boyutlu haritasını oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Euclid misyonu, ilk büyük veri akışında 900 milyondan fazla galaksi ve binlerce kütleçekimsel merceklenme adayı ortaya çıkardı.

Avrupa araştırması 900 milyon galaksiyi ortaya çıkardı

Edinburg Üniversitesi'nden Prof. Andy Taylor, Euclid'in yüksek çözünürlüğü büyük ölçekli gökyüzü taramalarıyla birleştiren teknolojik bir sıçrama olduğunu belirtti.

Euclid'in henüz haritalanacak toplam alanının yüzde 14'ünü kapsayan ilk veri seti; 900 milyondan fazla galaksinin yanı sıra dev karadeliklerle güçlendirilen 60 milyondan fazla olası kuasarı gözler önüne serdi.

Görüntüler, insan gözünün tek başına inceleyemeyeceği kadar devasa bir veri hacmini beraberinde getiriyor.

Karanlık maddenin izinde kütleçekimsel merceklenme

Elde edilen veriler arasında, ön plandaki bir galaksinin kütlesi nedeniyle arkadaki uzak galaksinin ışığını bükmesiyle oluşan güçlü kütleçekimsel merceklenme olayları da yer alıyor.

Einstein'ın teorisini doğrulayan bu fenomen, ön plandaki kütleyi artıran karanlık maddenin etkisiyle güçleniyor.

Uzmanlar, binlerce yeni merceklenme vakasını inceleyerek karanlık maddenin nasıl kümelendiğini ve ne tür özellikler taşıdığını anlamaya çalışıyor.

Önümüzdeki yaz aylarında yayımlanması beklenen yeni veri setlerinin, zayıf kütleçekimsel merceklenme analizleriyle evrendeki karanlık madde dağılımını daha net ortaya koyması bekleniyor.

ETİKETLER
Araştırma
Sıradaki Haber
İran'dan Hürmüz Boğazı'na olası müdahaleye katılacak ülkelere uluslararası hukuk uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:30
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çalacak
22:52
İran'dan Hürmüz Boğazı'na olası müdahaleye katılacak ülkelere uluslararası hukuk uyarısı
22:50
AB: Kendi güvenliğimizin Ukrayna'nın güvenliğinden geçtiği açıktır
22:33
Yüz tanıma hataları masum insanları haksız tutuklama riskiyle karşı karşıya bırakıyor
22:29
Singapur, polise yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle eski Megaspeed CEO'su Huang'ın ülkeye girişini yasakladı
22:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1,5 derece hedefini ulaşılabilir kılalım
İstanbul'da lodos etkili oluyor
İstanbul'da lodos etkili oluyor
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ