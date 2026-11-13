Avrupa araştırması 900 milyon galaksiyi ortaya çıkardı

Edinburg Üniversitesi'nden Prof. Andy Taylor, Euclid'in yüksek çözünürlüğü büyük ölçekli gökyüzü taramalarıyla birleştiren teknolojik bir sıçrama olduğunu belirtti.

Euclid'in henüz haritalanacak toplam alanının yüzde 14'ünü kapsayan ilk veri seti; 900 milyondan fazla galaksinin yanı sıra dev karadeliklerle güçlendirilen 60 milyondan fazla olası kuasarı gözler önüne serdi.

Görüntüler, insan gözünün tek başına inceleyemeyeceği kadar devasa bir veri hacmini beraberinde getiriyor.

Karanlık maddenin izinde kütleçekimsel merceklenme

Elde edilen veriler arasında, ön plandaki bir galaksinin kütlesi nedeniyle arkadaki uzak galaksinin ışığını bükmesiyle oluşan güçlü kütleçekimsel merceklenme olayları da yer alıyor.

Einstein'ın teorisini doğrulayan bu fenomen, ön plandaki kütleyi artıran karanlık maddenin etkisiyle güçleniyor.

Uzmanlar, binlerce yeni merceklenme vakasını inceleyerek karanlık maddenin nasıl kümelendiğini ve ne tür özellikler taşıdığını anlamaya çalışıyor.

Önümüzdeki yaz aylarında yayımlanması beklenen yeni veri setlerinin, zayıf kütleçekimsel merceklenme analizleriyle evrendeki karanlık madde dağılımını daha net ortaya koyması bekleniyor.