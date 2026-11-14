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Türkiye
AA 14.11.2026 16:08

Gaziantep merkezli 7 ilde operasyon: 12 şüpheli yakalandı

Gaziantep merkezli 7 ilde "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Gaziantep merkezli 7 ilde operasyon: 12 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik 7 ilde operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

Şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyar 200 milyon lira hareketlilik tespit edildiği belirtilen açıklamada, zanlıların sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları, usulsüz şekilde elde edilen suç gelirlerini yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıklarının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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