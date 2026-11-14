Türkiye ve 17 ülkeden İsrail'in Nasser Hastanesi saldırısına ortak tepki

Açıklamada, İsrail’e ateşkes ve insani yardım yükümlülüklerini koşulsuz yerine getirme; ABD ve Barış Kurulu’na ise kısıtlamaların kaldırılması için çabalarını yoğunlaştırma çağrısı yapıldı.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün dışişleri bakanları, yayımladıkları ortak bildiriyle İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve insani yardım kısıtlamalarına tepki gösterdi.

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