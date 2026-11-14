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TRT Haber 14.11.2026 16:02

Türkiye ve 17 ülkeden İsrail'in Nasser Hastanesi saldırısına ortak tepki

Türkiye ile birlikte 18 ülkenin dışişleri bakanları, katil İsrail’in Gazze’nin Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi’ne düzenlediği hava saldırısına tepki göstererek ortak bir açıklama yayımladı.

Türkiye ve 17 ülkeden İsrail'in Nasser Hastanesi saldırısına ortak tepki
[Fotograf: AA]

Açıklamada, İsrail’e ateşkes ve insani yardım yükümlülüklerini koşulsuz yerine getirme; ABD ve Barış Kurulu’na ise kısıtlamaların kaldırılması için çabalarını yoğunlaştırma çağrısı yapıldı.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün dışişleri bakanları, yayımladıkları ortak bildiriyle İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve insani yardım kısıtlamalarına tepki gösterdi.

Ayrıntılar gelecek...

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