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Gündem
TRT Haber 14.11.2026 14:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivyalı mevkidaşı Pereira'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Birbirlerine heyetlerini tanıtan Erdoğan ve Pereira, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

İkili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Bolivya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bolivya’yı Latin Amerika’da önemli bir ortak olarak gördüğümüzü, Türkiye ile Bolivya arasında savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini derinleştirmenin mühim olduğunu ifade etti.

Erdoğan, gündemlerindeki anlaşmaların "kazan-kazan" anlayışı temelinde olduğunu, bu anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini pekiştireceğini, madencilik başta olmak üzere potansiyel alanlarda da adımlar atmayı sürdürebileceklerini kaydetti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

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