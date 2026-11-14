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Dünya
CNN International 14.11.2026 14:03

ABD, 26 yılın ardından "kızamığı tamamen ortadan kaldırmış ülke" statüsünü kaybetti

Artan aşı tereddütleri ve düşen aşılama oranları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri, 2000 yılından bu yana koruduğu kızamığı elimine etmiş ülke statüsünü resmen kaybetti.

ABD, 26 yılın ardından "kızamığı tamamen ortadan kaldırmış ülke" statüsünü kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri, Panamerikan Sağlık Örgütüne bağlı bağımsız bir uzmanlar komisyonunun kararıyla kızamığı ortadan kaldıran ülkeler statüsünü kaybetti. Ülke genelinde son yıllarda düşüş gösteren aşılama oranları ve tırmanışa geçen vaka sayıları bu kararın alınmasında etkili oldu. Uluslararası komisyonlar, bir ülkede aynı virüs suşunun insandan insana kesintisiz olarak bir yıldan uzun süre bulaşmaya devam etmesi durumunda hastalığın endemik hale geldiğini kabul ediyor.

Utah ve diğer eyaletlerdeki salgınlar statüyü değiştirdi

Bilim insanları genetik incelemeler sonucunda, Utah eyaletinde aynı kızamık virüsünün bir yıldan uzun süre dolaşımda kaldığını ve yüzlerce vakaya sebep olduğunu tespit etti. Güney Carolina, Pensilvanya, Wisconsin ve New York gibi eyaletlerde de uzun süren salgınlar kaydedildi. Bu veriler, virüsün ülkede kalıcı bir yayılım zinciri oluşturduğunu açıkça ortaya koydu.

Son yıllarda rekor vaka ve can kayıpları

Ülkede son iki yıldır kızamık vakalarında, hastaneye yatışlarda ve ölüm oranlarında rekor artışlar yaşandı. Bu yıl rapor edilen 5 bin 400'den fazla vaka, 1991'den bu yana görülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, vakaların neredeyse tamamının aşısız kişilerden oluştuğuna dikkat çekiyor. Kızamık geçiren her dokuz kişiden birinin hastaneye kaldırıldığı ve en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Halk sağlığı için ciddi bir gerileme

Kızamık aşısının iki dozunun hastalığa karşı yüzde 97 oranında koruma sağladığı biliniyor. Ancak azalan toplumsal bağışıklık ve artan okul muafiyetleri, bebekleri, bağışıklık sistemi zayıf bireyleri ve hamileleri büyük bir risk altında bırakıyor. Uzmanlar, bu durumun nesiller boyu sürdürülen halk sağlığı kazanımlarını geriye götürdüğünü vurguluyor.

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