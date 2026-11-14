Ölümcül çarpışmaya sebep olan kaleciye 12 maç men cezası

Disiplin komitesi kararını hakem raporunda açıkça yer alan ifadelere dayandırdı. Raporda Owono'nun top oyundayken aşırı güç kullanarak rakibinin göğsüne bacağıyla şiddetli bir darbe vurduğu belirtildi.

Yaşanan trajik sonucun kamuoyunca bilindiğini vurgulayan kurul, eylemin niteliği ve koşulları göz önüne alındığında öngörülen en ağır cezanın uygulanmasının haklı bulunduğunu ifade etti.

Olay anında 2-2 devam eden ve tatil edilen karşılaşmanın ise yeniden oynanmayacağı açıklandı.

Federasyon, trajik olay anından itibaren maça devam etmeme kararının bu olağanüstü ve acı verici durum karşısında gösterilebilecek en saygılı tutum olduğunu ve mevcut skorun tescil edildiğini bildirdi.

Kalecinin durumu ve kulübün açıklaması

Olayın ardından FC Andorra kulübü tarafından yayımlanan mesajda Owono'nun hayatının en zor günlerini geçirdiği ve büyük bir acı duyduğu ifade edildi.

Takım teknik direktörü Carles Manso, Ekvator Gine milli takım kalecisinin futbola dönüp dönmeme konusunda henüz bir karar vermediğini belirtti.

Owono'nun şu anda ailesiyle birlikte olduğunu ve tamamen kendi kararına bırakıldığını söyleyen Manso, kulüp olarak ona her konuda destek olacaklarını ve hazır hissettiği an kendi kararını vereceğini vurguladı.