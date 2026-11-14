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Gündem
AA 14.11.2026 11:34

Bizim Çocuklar, Fransa karşısına çıkacak

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 660'ıncı müsabakaya çıkacak.

Bizim Çocuklar, Fransa karşısına çıkacak

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 370'i resmi, 289'u özel 659 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 248 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 281'i deplasmanda, 284'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 909 gol attı, kalesinde 945 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 659 müsabakanın 569'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 659 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.​​​​​​

Son 8 maçta 1 galibiyet

Ay-yıldızlı ekip, oynadığı son 8 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti.

Sekiz maçta 7 yenilgi yaşayan ve yalnızca ABD'yi yenebilen milli takım, bu süreçte kalesinde 18 gol görürken, sadece 5 gol atabildi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a mağlup olan milli takım, ABD galibiyetiyle grubu tamamladı.

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde de Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0, Bologna'da İtalya'ya 3-1 ve İzmir'de Belçika'ya 2-1 yenildi.

Sergen Yalçın yönetiminde ikinci maç

A Milli Futbol Takımı, İtalyan Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde ikinci maçına Fransa karşısında çıkacak.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 5 maçını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Sergen Yalçın ile çıkacağı ikinci maçta kötü gidişe son vermeye çalışacak.

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