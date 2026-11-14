Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türklerini andı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım 1944'te yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün, Gürcistan'ın Ahıska bölgesindeki ana vatanlarından Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün edildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Sürgün sırasında binlerce Ahıska Türkü hayatını kaybetmiş, hayatta kalanlar ise çetin şartlara rağmen kimliklerini, dillerini, örf ve adetlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı başarmışlardır. Ahıska Türklerinin yaşadığı acıyı, sürgünün 82. yıl dönümünde bir kez daha yürekten paylaşıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz."

Açıklamada, Türkiye'nin, Ahıska Türklerinin ana vatanlarına geri dönüş sürecini yakından takip etmeye ve soydaşların yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.