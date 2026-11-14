Hamzabeyli'de 558,6 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda gerçekleştirdiği operasyonda yaklaşık 558,6 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen rutin saha kontrolleri sırasında, şüpheli hareketleri tespit edilen bir tır takibe alındı.

Araçta yapılan aramalarda, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın yurda sokulmak istenen 193 bin 31 elektronik sigara ve aksamı, 3 bin 600 sigara filtresi, 4 bin 700 cep telefonu, 8 bin 233 ilaç ile 11 bin 263 gözlük ve aksesuarı ele geçirildi.

Kaçak eşyaların toplam gümrüklenmiş değerinin 558 milyon 594 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.

Açıklamada, ülkenin ekonomik çıkarları ile güvenliğinin korunması, toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin yurda girişinin engellenmesi, dürüst ticaret erbabının haklarının savunulması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtilerek, özellikle gençlerin sağlığını ve geleceğini tehdit eden kaçak ürünlere karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceği vurgulandı.