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Ekonomi
AA 14.11.2026 09:05

Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması yarın devreye girecek.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacak.

Soğuk havada yaz lastiği fren mesafesini uzatıyor

Araçlarda güvenli sürüşün sağlanmasında lastik seçimi önemli rol oynuyor. Özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle kış lastiklerine geçilmesi, yol tutuşunun korunması açısından önem taşıyor.

Soğuk hava koşullarında sertleşen yaz lastikleri, karlı ve buzlu yollarda yeterli tutuş sağlayamıyor. Bu durum fren mesafesinin uzamasına, aracın kaymasına ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olabiliyor.

Üretim tarihi ve saklama koşullarına dikkat

Sürücülerin kış lastiği tercihinde yalnızca mevsime uygunluğa değil, lastiğin üretim tarihine ve saklama koşullarına da dikkat etmesi gerekiyor.

Kullanılmamış lastikler de zamanla özelliklerini yitirebiliyor. Özellikle uygun olmayan ortamlarda bekletilen lastiklerin performansı olumsuz etkilenebiliyor.

Güvenli sürüş için lastik değişiminin yanı sıra araçların kış şartlarına hazırlanması, bakım ve kontrollerinin de ihmal edilmemesi gerekiyor.

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