Parçalı Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.11.2026 17:17

Altın bugünü de düşüşle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 321 bin liraya geriledi.

Altın bugünü de düşüşle kapattı

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 245 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 330 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,91 düşüşle 6 milyon 321 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 379 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 442 milyon 655 bin 722,70 lira, işlem miktarı ise 350,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 603 milyon 71 bin 510,81 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile EHG Yetkili Müessese olarak sıralandı.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin ara ödemeler devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
CSO Ada Ankara'da ara tatil boyunca sanat etkinlikleri düzenlenecek
17:43
Bayraktar AKINCI ve TB2’den karayoluna başarılı iniş ve kalkış
17:21
Beylikdüzü'nde zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşüyor
16:41
Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin ara ödemeler devam edecek
16:13
İklim değişikliği kaktüslerin neslinin tükenme riskini artırdı
AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş-kalkış yaptı
AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş-kalkış yaptı
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’den karayoluna başarılı iniş ve kalkış
Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’den karayoluna başarılı iniş ve kalkış
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ