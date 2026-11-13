Bayraktar AKINCI ve TB2’den karayoluna başarılı iniş ve kalkış

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen insansız hava araçlarının olağanüstü ve acil durum koşullarındaki operasyonel kabiliyetlerini artırmaya yönelik testler başarıyla sürüyor.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerle Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’nin acil durum senaryoları kapsamında gerçekleştirdiği test uçuşuna dair açıklamalarda bulundu.

Paylaşılan görüntülerde; güvenlik önlemleri eşliğinde trafiğe kapatılan Manisa-Balıkesir Karayolu’na ilk olarak çift motorlu taarruzi insansız hava aracı Bayraktar AKINCI'nın iniş yaptığı, karayolu üzerinde taksi ve manevra gerçekleştirdikten sonra yeniden havalandığı görüldü. Ardından Bayraktar TB2’nin de aynı karayoluna sorunsuz şekilde iniş ve kalkış testlerini tamamladığı anlar yer aldı. Test sırasında yol kenarında mobil yer kontrol ve haberleşme sistemleri ile itfaiye ve güvenlik ekiplerinin hazır bulunduğu görüldü.

“Tüm milli platformlarımıza kazandıracağız”

Selçuk Bayraktar, pist dışı acil durum kabiliyetinin diğer platformlara da entegre edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

AKINCI ve Bayraktar TB2'lerimiz, acil durum senaryoları kapsamında Manisa-Balıkesir Karayolu’na iniş ve kalkış yaptı. Bu kabiliyeti önümüzdeki dönemde tüm milli platformlarımıza kazandıracağız. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürler.