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Türkiye
AA 13.11.2026 17:08

Beylikdüzü'nde zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Beylikdüzü'nde İETT otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda seyir halindeki tır, önünde ilerleyen otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobilin de İETT otobüsüne çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada otomobilin sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinde önlem alırken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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