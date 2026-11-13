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Gündem
TRT Haber 13.11.2026 16:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Birbirlerine heyetlerini tanıtan Erdoğan ve Al Sani, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani heyetler arası görüşmeye geçti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Al Sani görüşmede, Türkiye-Katar ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Katar'ın bugün imzaladığı Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın kardeşliklerine bir boyut daha kazandıracağını, geçen yıl yürürlüğe giren Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın da ülkeleri karşılıklı ticaret hacmi hedefine biraz daha yaklaştırdığını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için gayret gösterdiklerini, savunma sanayi başlığındaki işbirliğinin de artarak süreceğini ifade etti.

Körfez bölgesinde savaşın yeniden alevlenmesini önlemek, diyalog zemini ve barışın tesisi için birlikte gayret göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, tarafların sorunları diplomasi ile çözme konusunda ikna edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'nin görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum, Suriye'nin normalleşme adımları ile Libya'daki son durum da gündeme geldi.

5 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında ticaret, eğitim, diplomasi ve savunma alanlarını kapsayan 5 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani huzurunda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 12. Toplantısı kapsamında iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasındaki "Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faisal Bin Thani Bin Faisal Al Thani tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında "Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Katar Devlet Bakanı Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Arasında "Barış, Uzlaşma ve Çatışma Çözümü Konusunda İşbirliği Mutabakat Zaptı" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında "Yüksek Stratejik Komite On İkinci Toplantısı Ortak Bildirisi"ne Dışişleri Bakanı Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında "Karşılıklı Savunma Anlaşması" ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani tarafından imzalandı.

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