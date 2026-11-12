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Savunma
AA 12.11.2026 11:55

TSK, Bulgaristan'daki Tracia-2026 Tatbikatı'na katılıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bulgaristan'da NATO üyesi 8 ülkenin katılımıyla düzenlenen Tracia-2026 Tatbikatı kapsamında Türk askerlerinin tatbikat bölgesine intikal ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Bulgaristan'da 9-26 Kasım 2026 tarihleri arasında, 8 NATO üyesi ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek Tracia-2026 Tatbikatı kapsamında kahraman Mehmetçiğimiz tatbikat bölgesine intikal etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan 127 personel ve 32 araçla katılım sağladığımız tatbikatta, müttefik unsurlarla birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi, alarm ve yığınaklanma faaliyetlerinin test edilmesi ve müşterek harekat kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor."

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