TSK, Bulgaristan'daki Tracia-2026 Tatbikatı'na katılıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Bulgaristan'da 9-26 Kasım 2026 tarihleri arasında, 8 NATO üyesi ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek Tracia-2026 Tatbikatı kapsamında kahraman Mehmetçiğimiz tatbikat bölgesine intikal etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan 127 personel ve 32 araçla katılım sağladığımız tatbikatta, müttefik unsurlarla birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi, alarm ve yığınaklanma faaliyetlerinin test edilmesi ve müşterek harekat kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor."