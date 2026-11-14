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Türkiye
TRT Haber 14.11.2026 08:54

11 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

Marmara'da beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle 11 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

11 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Aydın ve Denizli hariç) Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Konya, Karaman, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, Marmara (Bilecik hariç) ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 

Kuvvetli rüzgar ve sağanak beklenen Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova ile kuvvetli rüzgar beklenen Bilecik için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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