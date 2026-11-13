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Türkiye
AA 13.11.2026 19:14

"Yeni nesil suç örgütü" elebaşı Sayal tutuklandı

Yunanistan'da yakalanarak dün İzmir'e getirilen "yeni nesil organize suç örgütü" elebaşı Sercan Sayal, tutuklandı.

"Yeni nesil suç örgütü" elebaşı Sayal tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan Sayal'ın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sayal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

116 suç kaydı bulunan örgüt elebaşı Türkiye'ye getirildi
116 suç kaydı bulunan örgüt elebaşı Türkiye'ye getirildi

Sayal, İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde, "tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Sayal'ın yakalandığı Yunanistan'dan Türkiye'ye getirileceği bildirilmişti.

Yapılan çalışmalarda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan Sayal'ın İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği belirlenmiş ve dün İzmir'e getirilmişti.

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