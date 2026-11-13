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Dünya
AA 13.11.2026 19:14

ABD Hazine Bakanı: Megaspeed’in kara listeye alınmasından yanayız

ABD Hazine Bakanı Bessent, casusluk iddialarının merkezindeki Megaspeed’in “Varlık Listesi”ne alınmasını aylardır desteklediğini, ancak kararın Ticaret Bakanlığına ait olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanı: Megaspeed’in kara listeye alınmasından yanayız

Bessent, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Singapur merkezli bulut hizmetleri sağlayıcısı Megaspeed'in "Varlık Listesi"ne alınmaması konusunda ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile gerginlik yaşandığına ilişkin haberler ve kurumlar arasındaki koordinasyonun sorulması üzerine Bessent, "Kurumlar arasında koordinasyonun sağlandığını söyleyebilirim. Hazine Bakanlığı, Savaş Bakanlığı, ABD Ticaret Temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı, aylardır Megaspeed'in Varlık Listesi'ne alınmasından yanaydı. Ancak bu konuda Ticaret Bakanlığının Sanayi ve Güvenlik Bürosu yetkili. İç süreçleri hakkında onlara soru sormanız gerekecek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in Nvidia'nın H100 modelinden daha gelişmiş çiplerini almaması gerektiğini açıkça ifade ettiğini hatırlatan Bessent, çiplerin Çin'e aktarılmasının ABD'li şirketlerin yapay zeka yarışındaki konumuna zarar verdiğini ve Çin'e avantaj sağladığını söyledi.

Bessent, Hazine Bakanlığının Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) ihracatla ilgili bu tür konularda yetkisi bulunmadığını belirterek kararın Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu tarafından verilmesi gerektiğini, Federal Ticaret Komisyonunun da kendi kısıtlayıcı listesine ekleyebileceğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı ve bakan yardımcısının, söz konusu şirketin listeye alınması için aylardır girişimlerde bulunduğunu belirten Bessent, ihracat kısıtlamalarının daha katı hale getirilmesine ilişkin ihtiyaç duydukları tüm yetkilerin mevcut olduğunu, sadece bunların uygulanması gerektiğini kaydetti.

Bessent, çiplerin Çin'e aktarılmasına ilişkin sistemde önemli ölçüde sızıntı bulunduğunu ve bunları engellemek için sürekli çalıştıklarını belirtti.

Konuya ilişkin haberlerin bugüne kadar Nvidia'nın eski üst yöneticisi Jensen Huang'ın kişisel meselelerine odaklandığını ifade eden Bessent, asıl meselenin Nvidia'nın müşterilerini yeterince tanıyıp tanımadığı ve sızıntı yaşanmamasını sağlamak için ciddi bir çaba gösterip göstermediği olduğunu vurguladı.

Bessent, Nvidia'nın aracı olarak kullanılan paravan şirketlere satış yapıp yapmadığının incelenmesi gerektiğini belirterek şirkette bu konuda sorumluluğu bulunan herkesin hesap vermesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Bağımsız soruşturma başlatıldı

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Jensen Huang'ın, Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanıyla yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

The New York Times gazetesinde yayımlanan haberlerde, Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği ve Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülmüştü.

Nvidia dün ise Huang'ın, başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

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