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Dünya
AA 13.11.2026 20:01

BM açıkladı: Soykırımcı İsrail 245 çocuğu öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 245 çocuğu öldürdüğünü bildirdi.

BM açıkladı: Soykırımcı İsrail 245 çocuğu öldürdü

Türk, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Bir çocuğun öldürülmesinin içler acısı olduğunu belirten Türk, "Sırf taş taşıdığı ya da taş attığı için bir çocuğun öldürülmesi iğrençtir. 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 245 çocuk İsrail askerleri tarafından öldürüldü, bunlardan 41'i, taş atma olaylarına karıştıkları gerekçesiyle hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Türk, uluslararası hukuka atıfta bulunarak kullanılan her türlü gücün gerekli ve oluşturulan tehditle orantılı olması, ihlallerin hesabının ise mutlaka sorulması gerektiğini vurguladı.

Soykırımcı İsrail askerlerinin, 10 Kasım'da Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Nablus kentine bağlı Burka köyünde sivillere ateş açması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetmiş, 1 Filistinli yaralanmıştı.

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