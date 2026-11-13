Eisenkot: Netanyahu Arap vatandaşlara karşı ırkçı kampanya yürütüyor

Eisenkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail vatandaşı Filistinlilerin nüfusun yüzde 21'ini oluşturduğuna dikkati çekti.

Netanyahu'nun seçim kampanyasının başından beri siyasi nedenlerle Arapları "ırkçı" bir kampanyanın hedefi haline getirerek gayrimeşru göstermeye çalıştığını belirten Eisenkot, Arap vatandaşların İsrail'in bir parçası olduğunu kaydetti.

Eisenkot, Arap partilerinin bazı temsilcileriyle aynı fikirde olmasa da İsrail vatandaşı Arapları topyekun kenara itip karalamanın yanlış olduğuna işaret etti.

Miriam Peretz'in oğlu Elisaf Peretz'in Araplarla bir hükümet kurulması halinde Yashar Partisi'nden istifa edebileceğini ileri sürmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Eisenkot, şunları aktardı:

"Beni rahatsız eden şey, şu günlerde yürütülen zehirli ve çirkin kampanya. Bu kampanya, “Yashar!” partisinin bazı milletvekillerine ve ailelerine yönelik binlerce kaba ve sert mesaj içeriyor."

Eisenkot, Peretz ailesine güvendiğini ve alacağı kararlara saygı göstereceklerini düşündüğünü belirtti.

Netanyahu ile dün gerçekleştirdiği güvenlik brifinginden de görüşmenin içeriğini paylaşmadan söz eden Eisenkot, güvenliğin siyasi çıkar elde etmek için kullanılmaması gerektiğini belirterek "Hem güvenlik hem iç durum, bu hassas geçiş döneminde hükümetin sıkı şekilde denetlenmesini gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Eisenkot, hükümet kurma çabalarına ilişkin belirledikleri dört ilke kapsamında en kısa sürede istikrarlı bir hükümet kurmak amacıyla partilerle görüşmek ve her yolu denemek niyetinde olduğunu aktardı.

İsrail Meclisinde kontrolü yavaş yavaş ele aldıklarını aktaran Eisenkot, Düzenleme Komisyonu, Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu ve Maliye Komisyonu’nu kurduklarını hatırlattı.

Arap partileri 19 sandalye elde etti

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloğu İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Kasım'da hükümet kurma yetkisi vermesiyle Eisenkot'a koalisyon hükümeti kurmak için tanınan 28 günlük süre başlamıştı.

Bu süre, ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 14 gün uzatılabiliyor.

İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.

İsrail Meclisindeki 120 sandalyenin 67'sini elinde bulunduran Yahudi ve Arap muhalefet partileri, yasa tasarılarını kabul ettirmek için gerekli çoğunluğa sahip bulunuyor.