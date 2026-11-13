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TRT Haber-AA 13.11.2026 21:24

Bakan Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Bakan Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında Guterres ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"COP31 Liderler Zirvesi sonrası BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile bir araya geldik. Sayın Guterres'e COP31 sürecine verdiği destek, gösterdiği liderlik ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu güçlü işbirliğiyle küresel iklim eylemini hep birlikte ileriye taşıyacak yeni bir sayfa açacağız. Ortak geleceğimiz için ortak irade, güçlü işbirliği ve kararlı adımlarla ilerliyoruz."

 "Organizasyonda her şey mükemmeldi"

BM Genel Sekreteri Guterres "Organizasyonda her şey mükemmeldi" diyerek Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

ETİKETLER
Antonio Guterres Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı COP31 Murat Kurum
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