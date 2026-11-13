Katar Emiri Al Sani: "Katar ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık çeşitli alanlarda gelişmeye devam ediyor"

Al Sani, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Katar ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık çeşitli alanlarda gelişmeye devam ediyor. Bu durum, bugün İstanbul'da kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkanlık ettiğimiz Yüksek Stratejik Komite'nin 12. Toplantısı'na da yansıdı."

Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinde bugüne kadar elde edilen kazanımları daha ileriye taşımanın yollarını ele aldıklarını belirten Al Sani, gelecek dönemde yürütülecek ortak çalışmaların önceliklerini belirlemeye yönelik görüşmeler de gerçekleştirdiklerini kaydetti.