Bakan Çiftçi: Türk polisinin mayasında merhamet, duruşunda yiğitlik vardır

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı "Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur" başlıklı paylaşımda, "Bartın'da gece yarısı aracı arızalanarak yolda kalan iki hanım kardeşimizin imdadına kahraman polisimiz yetişti." ifadelerini kullandı.

TÜRK POLİSİ YOLDA KALANIN YOLDAŞI, DARDA KALANIN HIZIRI OLUR! ???????? Bartın’da gece yarısı aracı arızalanarak yolda kalan iki hanım kardeşimizin imdadına kahraman polisimiz yetişti. Kendi elleriyle aracın lastiğini değiştirip vatandaşlarımızı sağ salim ailelerine kavuşturdu. Vazifeyi vicdani bir mesuliyet olarak gören bu asil duruşunuz için, polis kardeşlerimin her birine yürekten teşekkür ediyorum. Türk Polisi’nin mayasında merhamet, duruşunda yiğitlik vardır! Gecenin en ıssız saatinde bile vatandaşını sahipsiz bırakmaz; darda kalana hızır, yolda kalana can yoldaşı olur. Allah ayağınıza taş değdirmesin, var olun! ???????? @TC_icisleri @EmniyetGM — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) November 13, 2026

Polislerin kendi elleriyle aracın lastiğini değiştirip vatandaşları sağ salim ailelerine kavuşturduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Vazifeyi vicdani bir mesuliyet olarak gören bu asil duruşunuz için, polis kardeşlerimin her birine yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisinin mayasında merhamet, duruşunda yiğitlik vardır. Gecenin en ıssız saatinde bile vatandaşını sahipsiz bırakmaz, darda kalana Hızır, yolda kalana can yoldaşı olur. Allah ayağınıza taş değdirmesin, var olun."