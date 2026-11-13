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Gündem
AA 13.11.2026 20:41

Türkiye'den BAE'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyulduğunu belirterek, ölenlerin yakınlarına ve BAE halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye'den BAE'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, BAE'de meydana gelen trafik kazası hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada BAE'nin Fuceyra Emirliği'nde dün meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucundaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kazada 14 kişi öldü

BAE İçişleri Bakanlığının açıklamasında 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Açıklamada, ilgili birimlerin kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü, yaralılara gerekli tıbbi hizmetin sunulduğu kaydedilerek kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilenmişti.

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BAE Dışişleri Bakanlığı Trafik Kazası
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