Parçalı Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.11.2026 20:00

Bakan Uraloğlu: Ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü de ortaya koydu

Bakan Uraloğlu, Manisa-Balıkesir kara yolunda AKINCI ve Bayraktar TB2'nin acil durum senaryoları kapsamında iniş ve yeniden kalkış gerçekleştirmesine ilişkin, "Baykar'ın milli teknoloji birikimiyle geliştirilen bu platformların kara yolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü de ortaya koydu" dedi.

Bakan Uraloğlu: Ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü de ortaya koydu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Bayraktar AKINCI ve TB2’den karayoluna başarılı iniş ve kalkış
Bayraktar AKINCI ve TB2’den karayoluna başarılı iniş ve kalkış

Manisa-Balıkesir kara yolunda, AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının acil durum senaryoları kapsamında iniş ve yeniden kalkış gerçekleştirdiği önemli bir uygulamaya ev sahipliği yaptığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Baykar'ın milli teknoloji birikimiyle geliştirilen bu platformların kara yolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü de ortaya koydu. Ulaşım altyapımızı her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde geliştiren bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Baykar
Sıradaki Haber
Bakan Gürlek: Hiçbir cinayetin üzerinin zamanla örtülmesine izin vermeyeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:42
Türkiye'den BAE'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
20:37
Soykırımcı İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti
20:37
Eisenkot: Netanyahu Arap vatandaşlara karşı ırkçı kampanya yürütüyor
20:04
BM açıkladı: Soykırımcı İsrail 245 çocuğu öldürdü
19:18
ABD Hazine Bakanı: Megaspeed’in kara listeye alınmasından yanayız
19:16
"Yeni nesil suç örgütü" elebaşı Sayal tutuklandı
AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş-kalkış yaptı
AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş-kalkış yaptı
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’den karayoluna başarılı iniş ve kalkış
Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’den karayoluna başarılı iniş ve kalkış
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ