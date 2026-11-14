Yeni Parti'de kurultay günü

Yeni Parti Birinci Olağan Kurultay'ını bugün Ankara'da yapacak. Özgür Özel'in kurultayın ardından Merkez Yönetim Kurulu kadrosunda yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

Parti yönetiminin yeniden şekilleneceği kurultay öncesi Kurucular Kurulu planlanan tüzük değişiklikleri için toplandı. Toplantıda Parti Meclisi'nin üye sayısının, bir kurultay dönemiyle sınırlı olmak üzere 80'den 150'ye çıkarılması kabul edildi. Parti Meclisi'nde farklı meslek grupları, sendikalardan temsilciler ve alanında tanınan isimlere yer verilmesi öngörülüyor.

Kurucular Kurulu, Etik Kurul oluşturulmasına da karar verdi. Bu değişiklikler Birinci Olağan Kurultay'da delegelerin onayına sunulacak.

Ankara Spor Salonu'nda bugün yapılacak kurultaya yaklaşık bin 200 delege katılacak. Genel başkanlık için tek aday Özgür Özel'in kurultayın ardından Yeni Parti'nin merkez yönetim kurulunda da büyük değişiklik yapması bekleniyor.

CHP hariç tüm siyasi partilerin kurultaya davet edildiği bildirildi. Kurultayda partililerin beğenisine sunulmak üzere dört farklı şarkı hazırlandığı da öğrenildi.