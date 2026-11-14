Hafta sonu yağış ve rüzgar etkili olacak, sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Özellikle Marmara'nın kuzey ve batısında (Trakya, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli ve Güney Marmara hattı) yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Muğla ve Antalya çevrelerinde de gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Rüzgarın Trakya ve İstanbul çevresinde kuzeydoğudan 40-60 km/sa, Ege kıyıları ile Güney Marmara yönünde ise güneybatıdan (lodos) 50-70 km/sa hızla kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise yağış beklenmiyor. Bu bölgelerde havanın parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği; İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde (Erzurum, Kars, Malatya, Bingöl, Muş çevreleri) sabah ve gece saatlerinde sis görüleceği tahmin ediliyor.

Yarın yağışlı hava Trakya kesimini (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) terk ederken, Marmara'nın doğu ve güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde etkili olacak. Ayrıca Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava tahmin haritasında Doğu Karadeniz bölgesi (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin hattı) için "kuvvetli yağış" uyarısı yer alıyor. Soğumanın etkisiyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri) yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi (Konya, Karaman çevreleri) ile Güneydoğu Anadolu'da havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, iç kesimlerle Güneydoğu'nun bazı noktalarında yer yer pus hadisesinin görüleceği öngörülüyor.

Marmara ve Karadeniz'de sıcaklıklar düşüyor

Bugüne kıyasla yarın özellikle kuzey ve batı kesimlerde sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacak. İstanbul çevrelerinde en yüksek sıcaklık 21 dereceden 14 dereceye, Orta Karadeniz'de ise 23 dereceden 14 dereceye gerileyecek.

Bölge merkezlerinde hafta sonu beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının ise bugün ve yarın sırasıyla Marmara'da (İstanbul çevresi) 17/21 ve 11/14, Ege'de (İzmir çevresi) 16/23 ve 15/21, Batı Akdeniz'de (Antalya çevresi) 18/23 ve 16/23, Doğu Akdeniz'de (Adana çevresi) her iki gün de 13/24, İç Anadolu'da (Ankara çevresi) 12/17 ve 10/15, Orta Karadeniz'de (Samsun çevresi) 19/23 ve 12/14, Doğu Karadeniz'de (Trabzon çevresi) 17/21 ve 14/16, Doğu Anadolu'da (Erzurum çevresi) eksi 1/10 ve 1/11, Güneydoğu Anadolu'da (Diyarbakır çevresi) ise 4/17 ve 5/19 derece olması öngörülüyor.

Yetkililerin; bugün Marmara ve Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanağa, yarın ise Doğu Karadeniz'deki kuvvetli yağış ile doğu kesimlerdeki karla karışık yağmur ve buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istediği bildirildi.