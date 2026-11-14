Puslu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.11.2026 11:50

7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Gaziantep merkezli 7 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında, hesaplarında 3 milyar 200 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik Gaziantep merkezli İstanbul, İzmir, Manisa, Şırnak, Erzurum ve Antalya'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, hesaplarında 3 milyar 200 milyon lira para hareketliliği belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini ise yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

Açıklamada, operasyonlarda görev alan jandarma ekipleri, ilgili daire başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tebrik edildi.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Gastronomi sektörüne "sürdürülebilir dönüşüm" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:32
Ankara merkezli uyuşturucu gelirini aklama operasyonu: 6 gözaltı
12:35
Türkiye ile Singapur arasında JETCO Protokolü imzalandı
12:18
Türk savunma sanayisi Avrupa'daki genç yeteneklere odaklandı
12:08
Sonbahar yağışlarıyla çoğalan mantarlar zehirlenme riskini artırıyor
12:02
Diyabetli erişkinlerin yaklaşık yüzde 45'i hastalığını bilmiyor
11:59
ÇAYKUR bu yıl 740 bin tonu aşkın yaş çay aldı
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 Antalya'da devam ediyor
Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 Antalya'da devam ediyor
FOTO FOKUS
ASELSAN yarım asrı aşan yolculuğunu özel bir filmle kutluyor
ASELSAN yarım asrı aşan yolculuğunu özel bir filmle kutluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ