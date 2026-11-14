7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik Gaziantep merkezli İstanbul, İzmir, Manisa, Şırnak, Erzurum ve Antalya'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, hesaplarında 3 milyar 200 milyon lira para hareketliliği belirlenen 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini ise yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

Açıklamada, operasyonlarda görev alan jandarma ekipleri, ilgili daire başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tebrik edildi.