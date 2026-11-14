Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için erken tarama sistemi yaygınlaştırılacak

MEB, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim hizmetlerinden etkin şekilde yararlanabilmeleri ve bireysel farklılıklarına uygun eğitim ortamlarına erişebilmeleri amacıyla mesaisini artırdı.

Bu kapsamda öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarının erken dönemde fark edilmesi, gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitim süreçlerinin bireysel ihtiyaçlarına göre planlanmasına yönelik uygulamalara ağırlık veriliyor.

Özel eğitimde erken tanılamanın öneminden hareketle hazırlanan "Temel Eğitimde Özel Eğitim Strateji Belgesi" doğrultusunda UNICEF işbirliğiyle daha önce geliştirilen Eğitsel Tarama ve Değerlendirme Bataryası'nın ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Öğrencilerin özel eğitim ihtiyaçlarının erken dönemde fark edilmesini amaçlayan batarya, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin risk altında bulunan öğrencileri belirleyerek gerekli değerlendirme süreçlerine yönlendirmelerine imkan sağlıyor.

Bu doğrultuda okul öncesi öğretmenleri ile ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğretmenleri, batarya aracılığıyla özel eğitim ihtiyacı açısından risk altında bulunan öğrencileri erken dönemde fark ederek tanılama sürecine sistematik biçimde yönlendirebilecek.

Böylece öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının zamanında belirlenmesi, gerekli destek mekanizmalarına yönlendirilmesi ve bireysel ihtiyaçlarına uygun eğitim hizmetlerinden yararlanmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Öğretmenlerin süreçteki rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor

MEB, Eğitsel Tarama ve Değerlendirme Bataryası'nı 2027'de e-Rehberlik Modülü'ne entegre ederek ülke genelinde yaygınlaştırılmasını planlıyor.

Sistemin yaygınlaştırılmasıyla özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin erken dönemde belirlenmesine yönelik süreçlerin daha sistematik yürütülmesi amacıyla okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin bu süreçteki rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sözel olmayan zeka testi

Ayrıca Bakanlık, özel eğitimde tanılama ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla yerli ölçme araçlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda Türkiye'de bilgisayar tabanlı olarak geliştirilen ilk zeka testi olan Türk Ulusal Zeka Ölçeği (TUZÖ), 2025'ten itibaren rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) kullanılmaya başlandı.

Yerli ve milli bir psikolojik ölçme aracı kazandırmak amacıyla geliştirilen TUZÖ ile bilimsel açıdan güvenilir bir ölçme aracının kullanılması, değerlendirme süreçlerinin yerli imkanlarla yürütülmesi ve yüksek maliyetli ithal testlere bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Özel yetenekli öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) yerleştirilmesinde de kullanılan TUZÖ'nün yanı sıra 6-9 yaş grubundaki öğrenciler için sözel olmayan bir zeka testi geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.