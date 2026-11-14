Türk savaş gemileri KKTC'de halkın ziyaretine açılacak

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından ulaşılan bilgiye göre, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi (P-1214), TCG Tufan Hücumbotu (P-333) ve TCG Karataş Karakol Gemisi (P-1212), KKTC’de liman ziyareti yapacak.

Liman ziyareti yapacak olan TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi (P-1214) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Tufan Hücumbotu (P-333) ve TCG Karataş Karakol Gemisi (P-1212) ise Gazimağusa Ticari Limanı’nda, 15 Kasım Pazar günü 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.