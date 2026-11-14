İsveç'te yüzlerce kişi işgalci İsrail'in saldırılarını protesto etti

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan grup, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarına son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması çağrısı yaptı.

Yüzlerce eylemci, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan katılımcılar, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Eyleme katılan Stockholm Direniş Tiyatrosu Müdürü ve aktivist Aydın Amir Hashimi, AA muhabirine, Filistin'in özgürlüğü için üç yıldır cumartesi günleri gösteri düzenlediklerini, işgalci İsrail'in zalimliklerini anlatan tiyatro gösterilerini de iki yıldır sürdürdüklerini anlattı.

"Halkı devam eden soykırım hakkında aydınlatmaya çalışıyoruz." diyen Hashimi, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkını şeytanlaştırmak için her şeyi yaptığını, yalanlar yaydığını ifade etti.

Hashimi, Birleşmiş Milletler'in bu yalanlara dair herhangi bir kanıt bulunamadığını bildirdiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Batı dünyasındaki insanlar Filistin'deki bu sözde çatışmaya mesafe koydular. Taraf olmak istemiyorlar, taraf olmaya cesaret edemiyorlar. Biz bu soykırım karşısında sessiz kalmayacağız, zafer kazanana kadar mücadele edeceğiz."