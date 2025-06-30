Dijital habercilikte infografiklerin etkisi

Bilgiyi tasarımla buluşturan infografik ile neler yapılabileceğini bu eğitim sayesinde öğrenmek mümkün.

Fikirleri karşıya iletmenin en etkili yöntemlerinden olan görsel iletişim konusunda kendini geliştirmek isteyenler TRT Akademi’de yer alan eğitim videolarını izleyebilir.

İnfografik nedir?

Görselleştirme metotlarından olan infografikler, içeriklerin daha iyi ifade edilmesini sağlar.

Bilginin okuyucuya daha hızlı ve etkili şekilde iletilmesini sağlayan bu görsel araçları anlatan eğitim sayesinde birçok kazanım elde edilebilir.

Dijital dünyanın gereklerinden olan infografiğin kaynakları, dijital yayıncılıktaki yeri ve görsel tasarım ilkelerine dair bilgileri katılımcıya aktaran online eğitim 5 bölümden oluşuyor.

İçeriğe uygun infografiğin belirlenmesi

TRT eğitimcilerinden Hafize Ateş, sunumunda infografiğin önemi ve çeşitlerini anlatacak.

Zaman çizelgesi, Öz Geçmiş-biyografi, hiyerarşik, akış şeması, liste, harita ve istatiksel infografik çeşitleri bu eğitimde ele alınıyor.

İnfografiklerin ne işe yaradığı ne tür özellikleri içerdiği ve amaçları katılımcılarla paylaşılıyor.

Haber sitelerinde karşılaşabilecek infografikler yine eğitimin konularına dâhil olacak.

Ayrıca infografik kullanımının sağladığı faydalar da program çerçevesinde detaylandırılacak.

Dijital medyada infografiğin rolü nedir?

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde görsel veri işlemek kolaylaşıyor.

Bu gelişmeler ise infografikleri daha değerli hale getiriyor.

Estetik kaygıların arttığı sosyal medyada bilgi sunumunda farklılaşmak da bir o kadar önemli oluyor.

Özgün şekilde tasarlanmış bir infografiğin hangi platformlarda ve nasıl öne çıkaracağı bu eğitimle öğrenilerek alanda fark yaratılabilir.

Haber infografikleri nasıl oluşturulur?

Bu eğitim, dijital haber infografiklerinin nasıl yapıldığını öğrenmek isteyenler için hazırlandı.

Programda haber başlığının tipografisi ve büyüklüğü nasıl olmalı, infografik kullanarak haber içeriği hakkında nasıl merak uyandırılır gibi konular ele alınıyor.

'Maddeler zamanına ve önemine göre nasıl sıralanmalı?','Verilmek istenen mesaja ve içeriğe uygun renk, font, sembol, şekil gibi ögeler nasıl değiştirilir?', 'Haberde vurgu yapılmak istenen konular nasıl yerleştirilir?'. Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası infografik eğitimi setinde olacak.

TRT Akademi eğitimlerinin tümüne ve daha fazlasına www.trtakademi.com.tr adresinden ulaşmak mümkün.