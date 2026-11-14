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TRT Haber 14.11.2026 22:42

Potanın Perileri İsrail'i devirdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail'i 76-67 yenerek 2'de 2 yaptı.

Potanın Perileri İsrail'i devirdi

Karşılaşmaya iyi başlayan ay-yıldızlılar, üst üste bulduğu 7 sayıyla 4. dakikaya 10-4 önde girdi. Üç sayı çizgisinin gerisini etkili kullanan Türkiye, ilk periyodu 22-10 üstün tamamladı.

Milliler, ikinci çeyrekte yakaladığı 8 sayılık seriyle rakibine kolay hücum etme şansı vermedi ve 13. dakikada İsrail'e mola aldırdı. Pota altını iyi kullanan ay-yıldızlı ekip, 15. dakikada Elif Bayram'ın basketiyle rakibiyle arasındaki farkı 13 sayıya çıkardı: 22-35. İsrail'in savunmadaki kötü oyununu Alperi Onar ve Meltem Yıldızhan ile iyi değerlendiren milli takım, soyunma odasına 47-29 önde gitti.

Potanın Perileri İsrail'i devirdi

İkinci yarıya rahat başlayan Türkiye, 26. dakikada İsrail ile arasındaki farkı 20'ye yükseltti: 40-60. Çekişmeli geçen son bölümde İsrail 9 sayılık seri yakalasa da üçüncü periyot, millilerin 60-49 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Son çeyrekte İsrail, boyalı alanı iyi kullanan taraf oldu ve 36. dakikada farkı tek sayıya indirdi: 55-64. Müsabakanın son saniyeleri büyük heyecana sahne oldu. İsrail, arka arkaya bulduğu 3 sayılık atışlarla farkı kapatmaya çalışırken Gökşen Fitik, başarılı serbest atışlarıyla farkın erimesine izin vermedi. Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 76-67 galip ayrıldı.

Türkiye'nin Letonya Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ile Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, mücadeleyi salonda takip etti.

Milliler, gruptaki 3. maçında 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Polonya'ya konuk olacak.

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