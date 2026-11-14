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Dünya
AA 14.11.2026 21:41

İran: ABD Dışişleri Bakanı abluka yoluyla İran halkını aç bırakmakla tehdit ediyor

İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Rubio’nun “Nihayetinde yemek yemek zorundasınız” sözlerini eleştirerek ABD’nin abluka yoluyla İran halkını aç bırakmakla tehdit ettiğini söyledi.

İran: ABD Dışişleri Bakanı abluka yoluyla İran halkını aç bırakmakla tehdit ediyor

Bekayi, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Rubio'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Rubio'nun sözlerini "ABD Dışişleri Bakanı abluka yoluyla küstahça İran halkını aç bırakmakla tehdit ediyor." ifadeleriyle eleştiren Bekayi, ABD'nin savaş suçu işlemeye devam etme niyetinde olduğunu itiraf ettiğini kaydetti.

Bekayi, ABD'nin İran'a karşı uzun yıllardır sürdürdüğü "tehdit, yaptırım, terör ve saldırganlık" politikalarına rağmen başarısız olduğunu ve aynı hataları yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Rubio, "İran'ın bir anlaşma yapmayı çok istediğini düşünüyorum. Sorun, ileri sürmeye devam ettikleri şartların saçma olması. Şu anda ciddi bile değiller. Ancak bu değişebilir. Nihayetinde yemek yemek zorundasınız." ifadelerini kullanmıştı.

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