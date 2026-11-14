Malatya'da şehit olan askerlerimiz son yolculuklarına uğurlandı

Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katıldı.

Törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Tören, şehitlerin naaşlarının defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek uçaklara uğurlanmasıyla sona erdi.

Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Binbaşı Pınar için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara Valisi Yakup Canpolat, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Kara Pilot Binbaşı Pınar'ın naaşı, Sincan'daki Çimşit Mezarlığı'na defnedilecek.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Önder'in cenazesi Kayseri'de toprağa verildi

Ankara'dan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kayseri'ye gönderilen şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in cenazesi, Kocasinan ilçesindeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Önder için Kalemkırdı Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende, şehidin ailesi ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Öznur Önder de 9 aylık bebeğini kucağına alarak tabuta sarıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, törende şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Önder'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ile vatandaşlar da katıldı.

Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in cenazesi İzmir'de toprağa verildi

Çimen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Camisi'ne getirildi.

Camide ikindi vakti düzenlenen törende, şehidin eşi Özge, oğlu Demir (11), annesi Aygül ve babası emekli albay Turan Çimen, naaşa sarılarak gözyaşı döktü.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, siyasi parti temsilcileri ile kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Çimen'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği'nde defnedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde 12 Kasım'da S-70 tipi helikopter henüz belirlenemeyen nedenle kaza kırıma uğramış, 4 asker şehit olmuştu.

Aynı helikopterde şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder için ise sabah Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlenmişti.

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Zehir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Payas ilçesine götürüldü.

Karbeyaz Mahallesi'ndeki aile evinin önünden helallik alınmasının ardından şehit Zehir için Payas Şehitlik Camisi'nde tören düzenlendi.

Burada kılınan namazın ardından Zehir'in naaşı Payas Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Demirel, siyasi parti il temsilcileri, askeri yetkililer ile vatandaşlar da katıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde 12 Kasım'da S-70 tipi helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle kaza kırıma uğraması sonucu Zehir ile Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit olmuştu.