TRT'den fark yaratan etkili müsabaka anlatımı eğitimi

Spor spikerliği denilince akla ilk gelen kaynaklardan olan TRT spikerlerinin hazırladığı eğitim programında, deneyimli isimler yayıncılığa dair bildiklerini katılımcılara aktarıyor.

17 bölümden oluşan eğitimi hazırlayanlar arasında TRT Spor spikerlerinden Cüneyt Kıran, Hünkar Mutlu, Oğuz Erman Güneri, Kerem Öncel gibi tecrübeli isimler bulunuyor.

Program, farklı birçok branşta yapılan müsabaka anlatımlarında dikkat edilmesi gerekenleri geniş bir yelpazede sunuyor.

Hazırlık safhalarından başlayarak yayın esnasında neler yapılmalı, etkili bir anlatım dili nasıl olmalı aşama aşama öğretmeyi amaçlıyor.

Atletizmden futbola, güreşten bisiklete tüm branşlar bu eğitimde

TRT Spor Spikeri Cüneyt Kıran, bütün sporların temeli olan atletizm branşında ders verecek.

Kendi içinde pek çok branşı da barındıran atletizm anlatımının zorlukları, anlatım yapabilmek için gerekli olan bilgileri, gündemi nerelerden ve hangi yöntemlerle takip etmek gerektiği gibi bilgiler eğitimin bu bölümünde ele alınıyor.

Yayın öncesinde ekipman kontrolü ve yayın anlatımında durulması gereken noktaya kadar pek çok detay bilgi bu eğitim videolarında anlatılıyor.

Müsabaka anlatımının heyecanı TRT Akademi’de

Milyonların takip ettiği futbol karşılaşmalarının anlatımına dair detayları ise TRT Spor Spikeri Hünkar Mutlu paylaşıyor.

Mutlu’nun aktarımıyla diksiyon ve doğru tonlamanın anlatımdaki önemini kavramak mümkün.

Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, büyük turnuvalar, yabancı takım maçları ve Türk takımları arasındaki maçların anlatımları arasındaki farklar değerlendiriliyor.

Her maçın hikâyesini ve heyecanını TRT eğitimcilerinin farkıyla deneyimlemek mümkün.

TRT’nin diğer eğitimcilerinin de çeşitli branşlara dair konuları anlattığı eğitim sayesinde spor spikeri nasıl olunur konusunda akıllarda soru işareti kalmayacak.

TRT Akademi’de alınan bu eğitim başarıyla tamamlandığında, başarı belgesi ile tescilleme imkânı da bulunuyor.