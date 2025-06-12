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TRT Akademi
TRT Haber 12.06.2025 10:05

Su altı dünyasını TRT belgeselciliği ile keşfedin

TRT Akademi'nin hazırladığı "Su Altı Belgesel Yapım Süreçleri" eğitimi ile belgesel çekim tekniklerinden dalışla ilgili konulara dek çeşitli bilgiler edinebilirsiniz.

TRT eğitimleri medyanın farklı dallarına dair zengin kaynağını ilgilileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Belgesel çekiminin merak edilen yönlerini TRT ile keşfetmeye hazır olun.

Su altı dünyasının bilinmeyen yönlerini belgeselleştiren TRT, merak ettiğiniz her şeyi bulabileceğiniz eğitimlerine sizi de davet ediyor.

TRT Akademi’nin hazırladığı “Su Altı Belgesel Yapım Süreçleri” eğitimine www.trtakademi.com.tr üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

TRT kadrosundan aldığınız eğitim ile fark oluşturun

TRT, katılımcılarına Su Altı Belgesel Yapım Süreçleri eğitimi ile; su altı belgesel yapımcısının özelliklerini, yapımcının alması gereken eğitimleri, su altında kullanılan dalış ve çekim malzemelerini, programın yapım öncesinde, yapım aşamasında ve yapım sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri öğretmeyi vadediyor.

TRT Yapımcısı ve Yönetmeni Savaş Dedeağaç ile Handan Erdoğan’ın katılımcıya aktardığı 8 bölümlük eğitime online platform üzerinden erişim sağlanabiliyor.

TRT belgesel yapım süreçlerine dair kapsamlı bir eğitim sizleri bekliyor

Türkiye Su Altı Federasyonu kaynaklarından faydalanılan program; profesyoneller, özel ve kamu şirket çalışanları, öğrencilerin katılımına uygun şekilde tasarlanıyor.

Katılımcılar eğitimi tamamladıklarında birçok kazanım elde etmiş oluyor.

Bu eğitime katılım sağlayanlar belgesel türlerini öğrenip doğa belgesellerinin ayırt edici özelliklerini görüyor.

Dünya su altı belgesellerinin temel bilgilerine hâkim olup ülkemizdeki ilk su altı belgeselinin bilgisine sahip oluyor.

Ülkemizde çekilen en iyi su altı belgesellerinin süreçleri ile su altı çekimi yapılacak yerleri öğreniyor.

Belgesel nedir ve çekim teknikleri nelerdir öğrenin

Belgesel yapımcısı olmak için hangi özelliklerin olması gerektiği, belgesel çekim tekniklerinden dalışla ilgili konulara dek bilgi ediniyor.

Katılımcıların bir belgeselin konusu, bütçesi, müziği ve konularına hâkimiyeti olurken belgesel çekim senaryosu ile ilgili de yeni bilgiler deneyimleme şansı oluyor.

Dalış ve çekim ekipmanı hakkında temel bilgi sahibi olabiliyor.

Su altında çekim yaparken nelere dikkat edilmelidir öğrenip su altı çekim malzemelerinin bakımının nasıl yapılacağını bilir hale geliyor.

Gece dalışı ve gece çekimlerinin yanı sıra kara çekimlerine de hangi durumlarda ihtiyacı olacağını öğrenebiliyor.

TRT Akademi ile bilginize bilgi katın

TRT farkı ve tecrübesi sayesinde katılımcılar su altı belgeselciliğine dair birçok konuda ciddi bir bilgi kazanımı elde etmiş oluyor.

Siz de TRT birikimini kendi dağarcığınıza katmak isterseniz bu ve bunun gibi online ve sertifikalı eğitimlere katılmak için başvurunuzu yapabilirsiniz.
 

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