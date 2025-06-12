Akıllı telefon ile yapabileceklerinizi TRT Akademi ile keşfedin

Dijital çağın en kullanışlı araçlarından olan akıllı telefonlar, işlevselliği ile kullanıcıya birçok işi bir arada yapma imkânı sunuyor.

Üstün teknoloji ile donanmış akıllı telefonlar sayesinde artık profesyonel çekimlerinizi telefon dışında bir araca gerek kalmadan yapmanız mümkün.

TRT Akademi’nin “Akıllı Telefon ile Profesyonel Çekim ve Kurgu Teknikleri” eğitimi ile “profesyonel kamera çekimi nasıl yapılır?” öğrenmek artık bir tık uzağınızda.

Akıllı telefonda profesyonel çekim eğitimi sayesinde dijital içeriklerinizi oluşturun

Akıllı telefon ile profesyonel video çekimine dair püf noktaları öğrenmek istiyorsanız bu eğitim sizin için kaçmaz bir fırsat.

Yeni medyada dijital içerik üretmek artık birçok kişi için bir seçenek olmanın ötesinde bir gereklilik haline gelmişken bu eğitimi CV’nize yazmak sizi öne çıkaracak.

TRT standartlarında alacağınız eğitimde profesyonel ve estetik çekimler yapabilmek için ihtiyacınız olan tüm bilgiler 11 bölümden oluşan bu eğitim programında mevcut.

TRT’nin uzman ekibinden fırsat bilgiler edinin

Bu eğitim ile profesyonel bir çekimde adım adım dikkat edilmesi gerekenleri TRT’nin Şef Kameramanı Zafer Sevener ve Kurgu Yönetmeni Abdurrahman Seçer’in deneyimlerinden öğreneceksiniz.

Online eğitim seçeneği ile erişiminizi kolaylıkla sağlayacağınız programa www.trtakademi.com.tr adresinden kaydınızı yaptırabilirsiniz.

“Akıllı Telefon ile Fotoğrafçılık” konusu ile başlayacak programda uygun pozlama yaparak fotoğraf çekmeyi, fotoğraf çekim modlarını ve netlik ayarı yapmayı pratik edeceksiniz.

Akıllı telefonda çekim teknikleri nelerdir öğrenin

“Akıllı Telefon ile Temel Çekim Teknikleri” başlığında video çekimine geçmeden önce kamera ayarlarınızın nasıl yapılacağı konusundaki adımları göreceksiniz.

Başlangıç ayarlarının ardından fotoğraf ve kamera çekiminde kompozisyon oluşturmak için gerekenlerin farkına TRT gözüyle varacaksınız.

Çekim ölçekleri ile ışığın etkili kullanımını bu eğitim ile kavradığınızda ise profesyonel bir çekim yapmaya çok yaklaşmış olacaksınız.

Akıllı Telefonlarda Video Düzenleme ile ilgili temel kavramları ve ileri teknikleri öğrenerek çekimlerinizi paylaşabileceğiniz seviyeye gelmiş olacaksınız.

TRT Akademi’deki tüm eğitimlere erişin

TRT Akademi size değer katabilecek ve sizi dijital dünyada öne çıkarabilecek eğitimleri artırmaya devam ediyor.

TRT Akademi web sitesinden eğitimleri takip edebilir katılmak için başvuru yapabilirsiniz.