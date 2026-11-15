MEB'den öğrencilere ara tatil desteği

Bakanlığa bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma gününe kadar sürecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli ve değer odaklı eğitim yaklaşımı doğrultusunda yapılandırılan etkinlik takvimi, ara tatil rehberi ve kitaplarıyla tatilde okul ile ev arasındaki öğrenme sürekliliğinin sağlanması, öğrencilerin aileleriyle birlikte öğrenme deneyimi yaşaması ve edindikleri bilgi, beceri ve değerleri günlük hayatla ilişkilendirmesi amaçlandı.

Materyallerde yer alan oyun ve etkinlikler, öğrencilerin dikkat ve konsantrasyon, problem çözme ve düşünme becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra günlük yaşamda karşılaştıkları olay ve olguları anlamlandırmalarını destekleyecek şekilde tasarlandı.

Aile katılımını öğrenme sürecinin önemli bir bileşeni olarak ele alan materyaller, karekodlar aracılığıyla erişilebilen dijital oyunlar, öyküler, şarkılar ve sanal gezilerle zenginleştirildi.

"Oyun Anahtarım" etkinliğiyle okul ve ev arasındaki bağın güçlenmesi hedeflendi

"Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi"nde, her güne özel tasarlanan özgün etkinlikler, çocukların gelişim alanlarını bütüncül olarak destekleyecek şekilde yapılandırıldı.

"Maarifin Kalbinde Oyun" temasıyla hazırlanan ve 14-22 Kasım tarihlerini kapsayan takvimde yer alan içeriklerle, çocukların gözlem yapma, yaratıcı düşünme, problem çözme, kendini ifade etme ve birlikte hareket etme becerilerinin desteklenmesi amaçlandı.

Takvim, her gün sunulan "Geleneksel Oyun" ve "Aile Oyunu" içeriklerinin yanı sıra, basılı etkinlikler, karekodlar aracılığıyla erişilebilen dijital oyunlar, şarkılar, dijital kitap ve sanal müze içerikleriyle desteklendi.

Okul ile ev arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla, takvimde çocukların günlük sayfalarda saklı oyun anahtarlarını bulmaları ve ilgili anahtarı boyamaları, tatil sonunda ise kendi anahtarlarını tasarlayarak okula getirmelerinin istendiği "Oyun Anahtarım" etkinliğine de yer verildi.

Ayrıca, süreci desteklemek üzere "Oyun Kapılarını Birlikte Açıyoruz" başlıklı öğretmen bilgilendirme broşürü de hazırlandı.

Broşürde, tatil dönüşünde çocukların oyun deneyimlerini paylaşmaları, anahtarlarını sınıf kapısındaki "Oyuna Açılan Kapı" başlığı altında bir araya getirmeleri ve tüm çocukların katılabileceği bir grup oyunu oynamaları için uygulama adımları sunuldu.

Takvimde, anahtarların bir hafta sergilenmesi, sürecin çocuklarla değerlendirilmesi ve portfolyolarına eklenmesi önerilerek, çocukların ailede başlayan oyun deneyiminin sınıfa taşınması ve okula aidiyet duygularının desteklenmesi hedeflendi.

Türk coğrafyasının medeniyet mirasını tanıtan içerikler hazırlandı

"Arada 1 İlkokul Etkinlik Kitabı"nda Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel mirasını tanıtan içeriklere, çocuk haklarına yönelik farkındalık oluşturan çalışmalara, doğa sevgisine, Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemini vurgulayan etkinliklere ve aile katılımını destekleyen oyunlara yer verildi.

Öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan etkinliklerle aile bütünlüğü, sevgi, saygı, merhamet, sorumluluk, yardımlaşma, vatanseverlik ve kültürel mirasa duyarlılık gibi milli ve manevi değerlerin benimsenmesi hedeflendi.

Geleneksel oyunlar, eğlenceli bulmacalar, matematiksel örüntüler ve günlük yaşamla ilişkilendirilen çalışmalar aracılığıyla, öğrencilerin problem çözme, yaratıcı düşünme, gözlem yapma, iletişim kurma, işbirliği ve matematiksel muhakeme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

"Arada 1 Ortaokul Etkinlik Kitabı" ise "Türk Dünyası" ve "Maarifin Kalbinde Oyun" temaları doğrultusunda hazırlandı. Kitapta, Anadolu'dan Türkistan'a uzanan geniş coğrafyadaki Türk topluluklarının zengin medeniyet mirasını tanıtan içerikler yer aldı.

Bunun yanı sıra öğrencilerin empati kurma, okuma ve anlama becerilerini destekleyen metin ve etkinlikler hazırlandı. Bu çalışmalarla öğrencilerde aile bütünlüğü, sevgi, saygı, merhamet ve vatanseverlik gibi değerlere ilişkin farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Ortaöğretim kademesi için 4 bölümden oluşan rehber

Lise seviyesine yönelik "2026 Kasım Ara Tatil Rehberi" ile de öğrencilerin ara tatil sürecini dinlenme ve kendilerini geliştirme açısından verimli geçirmesini desteklemek amaçlandı.

Dört bölümden oluşan rehberde, aile içi iletişimi güçlendiren etkinliklere, etkili öğrenme stratejilerine, sosyal yaşam ile bireysel zaman arasındaki dengeyi destekleyen önerilere ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik çalışma stratejilerine yer verildi.

Rehberin tatil sürecinde aile üyeleri arasındaki bağları kuvvetlendirecek paylaşımlara odaklanan ilk bölümü, öğrencilerin aileleriyle gerçekleştirebileceği, yeni deneyimler sunan çeşitli etkinlik önerilerini içeriyor.

İkinci bölümde, ara tatil sürecinde öğrencileri akademik açıdan desteklemek amacıyla rehberlik sunuluyor, verimli ve planlı hareket etmeyi sağlayan etkili öğrenme stratejileri öğrencilere adım adım anlatılıyor.

Öğrencilerin kendi öğrenme haritalarını çıkarabilmeleri için pratik değerlendirme tabloları ve haftalık çalışma planı taslakları da bu başlık altında bir araya getiriliyor.

Rehberin üçüncü bölümünde ise öğrencilerin ekranlardan uzaklaşarak arkadaşlarıyla yüz yüze, nitelikli sohbetler yapabilmesi için yönlendirici alternatifler yer alıyor. Ayrıca kişisel sınırlarını korumak ve zihinsel yorgunluklarını atmak isteyen öğrenciler için "kendi başına kalma" becerisinin önemi vurgulanıyor.

Dördüncü ve son bölümde, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için verimli çalışma yöntemleri anlatılıyor.

Zaman yönetimi, odaklanma teknikleri ve pratik sınav stratejileri etkinlikler yoluyla sunuluyor. Ayrıca farklı branşlardan uzman öğretmenlerin derse özel tavsiyeleri ve destekleyici mesajları da bu bölümde yer alıyor.