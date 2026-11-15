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Gündem
TRT Haber 15.11.2026 11:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümüyle ilgili, "Kıbrıs bizim millî davamızdır. Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları aktardı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kıbrıs bizim millî davamızdır. Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız." 

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