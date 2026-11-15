ASELSAN'dan dünyada bir ilk: 51 dron tek tuşla etkisiz hale getirildi

Millî mühendislik gücünü küresel ölçekte çözümlere dönüştüren ASELSAN, Mini/Mikro İnsansız Hava Araçlarına (İHA) ve yeni nesil FPV dron tehditlerine karşı geliştirdiği EJDERHA AD Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA savunma sisteminin kabiliyetlerini sahada üstün başarıyla sergiledi.

Gerçekleştirdiği rekor denemesi ile ASELSAN, kuruluş yıl dönümünde dünyada bir ilke daha imza attı.

Vakum elektroniği teknolojisi ile yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreterek dronların elektronik sistemlerini etkisiz hâle getiren EJDERHA ilk önce iki farklı kablolu dronu yaklaşık 1.000 metre mesafede etkisiz hâle getirdi. Böylelikle geleneksel İHA karşı tedbir sistemleri kablolu dronlara etki edemezken, EJDERHA’nın tehdit tipinden bağımsız olarak koruma sağlayabildiği gözler önüne serildi.

İkinci aşamada günümüzde risk teşkil eden sürü dron tehdidi, EJDERHA tarafından bertaraf edildi. ASELSAN’ın geride bıraktığı 51. yaşını temsilen 51 adet dron aynı anda havalandırıldı. EJDERHA, çoklu tehdit senaryosu doğrultusunda havalanmış olan tüm dronları saniyeler içerisinde, eş zamanlı olarak etkisiz hâle getirdi. Bugüne kadar dünyada EJDERHA gibi yönlendirilmiş enerji teknolojisine sahip bir sistem ile bu kadar fazla sayıda dronun aynı anda etkisiz hâle getirildiği kayıtlara geçmemişti. ASELSAN, Önleyici Elektronik Harp Sistemleri alanında da dünyada bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

EJDERHA, Türkiye'nin milli ve katmanlı hava savunma mimarisi olan ÇELİKKUBBE bünyesinde görev yapmak üzere ASELSAN tarafından mini ve mikro sınıf İHA tehditlerini tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirildi.

“Tek tuşla 51 dron düşürdük”

Kırılan rekoru değerlendiren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol şunları söyledi:

“ASELSAN'ın 51. kuruluş yıldönümünde çok özel bir teknolojinin gösterimi için çalışanlarımızla bir araya geldik. ASELSAN'ın EJDERHA sistemi 51 dronu bir füze atmadan, bir mühimmat kullanmadan tek tuşla düşürmeyi başaran dünyada ilk sistem oldu. Yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla çağımızın en büyük tehditlerinden biri olan dronları en efektif imha etmeyi başaran sistemlerden biri haline geldi. Bu başarı bugüne kadar ASELSAN'ın 50 yılda biriktirdiği tecrübeyle, genç mühendis kadrosuyla devletimizin bize çizdiği rota ve milletimizin bizi her zaman sağladığı desteklerle oluşmuştur. EJDERHA, bu gayretlerin sonucu olarak artık sahaya inmiş, seri üretime girmiş ve ülkemizin güvenliğine katkı sağlayacak seviyeye gelmiş bir teknolojidir. Bu teknolojileri geliştirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin yarınlarına güvenle bakması için yüksek teknolojili yatırımları azimle, kararlılıkla sürdüreceğiz.”

ASELSAN’dan yeni nesil tehditlere karşı oyun değiştiren çözümler

ASELSAN değişen tehditlere geleceği şekillendiren teknolojilerle yanıt vermeye devam ediyor. Sessiz, görünmez ve yapay zekâ destekli yeni nesil dronlar savaş alanlarını, şehirleri ve kritik altyapıları tehdit ediyor. Bu tehdide karşı geleneksel sistemler yetersiz kalırken yeni nesil tehditlere karşı yeni nesil çözümler geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Yapay zekâ destekli çoklu sensörler ile tespit ve teşhis yöntemleri, veri füzyonu ertesi çoklu efektörler ile akıllı angajman senaryolarının uygulanması, yönlendirilmiş enerji silahlarının kullanılması artık sadece bilim kurgu unsuru değil, günlük güvenliğin ayrılmaz bileşenleri. Dron ve İHA kullanımının hızla yaygınlaşması, kritik tesislerden operasyon sahalarına kadar geniş bir alanda yeni nesil güvenlik çözümlerine duyulan ihtiyacı artırıyor. ASELSAN’ın Önleyici Elektronik Harp sistemleri, tehditlerin tespitinden etkisiz hâle getirilmesine uzanan katmanlı bir koruma yaklaşımı sunuyor.

Bu yaklaşımın unsurlarından EJDERHA, yüksek güçlü elektromanyetik teknolojisiyle İHA’ların elektronik sistemlerini hedef alıyor. Radar ile aktif tespit ve elektro-optik sistemle hedef takibi gerçekleştiren ve hassas yönlendirme kabiliyetine sahip olan EJDERHA, elektronik devre içeren her türlü tehdit üzerinde bastırma, yeniden başlatma, etkisizleştirme veya hasara uğratma etkileri oluşturabiliyor. EJDERHA taktik sahada tehdit olarak sınıflandırılan İHA’ların navigasyon, iletişim ve komuta kontrol sistemlerini güvenli mesafeden zararsız hâle getirerek savunma konseptini yeniden yazıyor.

EJDERHA HPEM Sistemi şimdiye kadar Mini/Mikro İHA, sabit kanatlı bulut altı İHA, kablolu/kablosuz FPV dron ve içten yanmalı İHA motoru gibi farklı tipteki hedeflere karşı tespit, takip, yönlendirme ve etkisizleştirme yeteneklerini saha şartlarında pek çok kez başarıyla sergiledi.

