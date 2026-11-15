COP31 Başkanı Kurum: İklim hedeflerini somut uygulamalara dönüştürmeliyiz

Antalya'da devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) Türkiye'nin etkin diplomasisini bir kez daha gözler önüne serdi. COP31 Başkanı Kurum’un iklim eylemi için ‘adil ve etkin’ mücadele vurgusu dünya basınında geniş yer buluyor.

Antalya’daki COP31 Alanı’nda bulunan Medya Merkezi 190’dan fazla ülkeden gelen basın mensuplarını ağırlıyor. Sosyal medya ve TV yayınlarında iklim eylemini dünya gündemine taşıyan basın mensuplarından biri de Becky Anderson oldu.

Uluslararası televizyon haberciliğinin önde gelen kuruluşlarından CNN’in en önemli isimlerinden Anderson’a konuk olan Murat Kurum'un “İklim taahhütlerinden somut uygulamaya” söylemi yabancı basının ilgisini çekti.

Türkiye'nin iklim müzakerelerinde bugüne kadar verilen taahhütlerin somut uygulamalara dönüştürülmesi ve ‘Uygulama COP'u’ anlayışı, Paris Anlaşması kapsamında belirlenen hedeflerle ülkelerin sahadaki uygulamaları arasındaki mesafenin kapatılması için dünyaya umut verdi.

Enerji dönüşümü: Liderlik eden ülkeler önümüzdeki süreçte öne çıkacak

CNN International Spikeri Becky Anderson’ın, “Birçok hükümetin uzun vadeli hedefleri 'olsa iyi olur' kabilinden tali meseleler olarak görmesi; kısa vadeli önceliklerin ve iklim hedeflerine yönelik adanmışlık ile heyecan eksikliğinin bulunması değil mi?” şeklindeki sorusunu şöyle cevapladı:

"Aynen öyle. Aslında bu fırsatı değerlendirip, liderlik eden ülkeler önümüzdeki süreçte öne çıkacak. Yani bugün belki ülkeler bütçeleri gereği, belki öncelikleri gereği bu konuya belki çok değinemiyorlar veya bu konu üzerinde daha fazla yatırım yapamıyorlar. Ama savaşın sebebi enerjiyse eğer, bu savaşı yapmaya devam mı etmek istiyor? Yoksa bu savaşı kalıcı olarak bitirmek mi istiyor? Buna karar vermek lazım. Yani neticede enerjisini kendi ülkesinde bağımsız elde ettikten sonra o savaşa girmesine gerek kalmayacak."

“Biz global anlamda hedefleri ve iradeyi ortaya koyuyoruz”

Kurum, ülkelerin iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı hedef koyma ve harekete geçme iradesini sergilemede geç kalmaması gerektiğine vurgu yaptı:

"Fotoğrafın büyüğünü görmek lazım. Tabii ki imkanlar farklı. Tabii ki her ülkenin başlangıcı farklı. Öncelikleri farklı. Bunları dikkate alacağız. Ama biz global anlamda bu hedefleri ortaya koyuyoruz. Global anlamda bu hedefleri yakalama iradesini ortaya koyuyoruz. Bunu koyduğumuzda emin olun dünya çok daha iyi bir noktaya, çok daha güvenli bir noktaya gelecek. Bunu bugün yapan ülkeler emin olun öne çıkıyor. Üretiminde, imalat sektöründe, istihdamında niye öne çıkıyor? Çünkü orada bilgi onda, teknoloji onda, girişim onda. Dünya 1950'li yıllarda sanayileşti. Bu sanayileşmeyi yapan ülkeler, bugün gelişmiş ülkeler olarak adlandırılıyor. Bugün de iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın bundan sonraki 50 yılını konuşuyoruz. Bu 50 yıla ilişkin eğer ülkeler bu konuya liderlik ederlerse halkını mutlu eder. Edemezlerse bugünkü konumunu arar hale gelir."

"Fosil yakıtların geleceği yok"

Kurum, Anderson’ın “Fosil yakıtların önümüzdeki yıllık süreçte de enerji tablosunun bir parçası olmaya devam edeceğini kabul ediyor musunuz?” yönündeki sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Ben fosil yakıtların gelecekte önemli bir enerji aracı olacağını düşünmüyorum. Neden? Bugün yenilenebilir enerji çıkarma maliyetiyle fosil yakıtın maliyetine baktığınızda yarı yarıya az. Yani yenilenebilir enerji yarı yarıya daha ucuz. Ucuz olan bir şey varsa insanlar pahalıyı niye tercih etsin? Siz kendi ihtiyaçlarınızı karşılarken de ucuz kaliteli, o ihtiyacınızı karşılıyorsa eğer onu tercih ediyorsunuz öyle değil mi? Bir marka da olmadığına göre fosil yakıt, dolayısıyla tercih nedeni ihtiyacımı ne gideriyorsa, hangisi daha ucuzsa onu tercih ederiz. Dünya bunu tercih etmek zorunda kalacak. Bugüne kadar yenilenebilir enerji bin megavat maliyeti milyon doların üzerindeyken bugün dört yüz bin dolarlara düştü. Yani daha da düşüyor. Teknoloji artıyor. Elektrikli araçlar ilk çıktığında 300 kilometre yol yaparken bugün bin 100'leri zorluyor. Dolayısıyla bu teknolojiyle birlikte bu değişim dönüşüm de devam edecek. Ülkeleri bu anlamda bir şeye zorlamaya gerek yok. Bu kendiliğinden olacak."

“Elektrifikasyon somut bir hedef"

Bakan Kurum , bu noktada COP31’in 2035’e ilişkin uygulama hedefleri arasında yer alan 2035’e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35’e çıkarılması hedefinin önemine dikkat çekti:

"Şimdi asıl burada siz somut hedef koymak zorundasınız. Elektrifikasyon somut bir hedef. Neden somut bir hedef? Ben 2035 yılına kadar eğer dünya genelinde elektrifikasyonu yakaladığım zaman zaten fosil çıkacağım. Niye çıkacağım? Elektrifikasyon demek; bunu da temiz enerjiden elde ediyor demek. Ulaşımda, sanayide, üretimde elektriğin yaygınlaşması demek. Fosil yakıtında az kullanılması demek. Şimdi iki farkı anlayabiliyor musunuz? Yani birinde evet çıkış yol haritası çok kıymetli, çok değerli. Ama birinde somut bir ilerleme. Yani biri daldaki, biri eldeki kuş. O yüzden biz eldekine bakıyoruz. Eldeki daha kıymetli, daha önemli. Çünkü bugün dünya artık karar almak mecburiyetinde. Gençler, toplumlar bizden bunu bekliyor. Bu koltuklara oturuyorsun, bu sorumlulukları alıyorsak gereğini yapmalıyız. Buna ilişkinde bu iradeyi biz COP31 Başkanlığı olarak sergileyeceğiz. Sonuna kadar sergileyeceğiz ve insanlar buradan ayrıldıkları zaman Antalya'da bir şeyler değişti. Evet Antalya'da kötü gidişata ilişkin bir karar alındı diyebilsinler istiyoruz. O yüzden eylem gündemini önemsiyoruz. O yüzden hedeflerimizi önemsiyoruz. Ve o yüzden uygulama diyoruz."

"Antalya'da işler değişti diyebileceğimiz bir COP başkanlığı bizim için başarı"

Anderson, “10 gün sonra sizin için başarı tam olarak ne anlama gelecek?” diye sordu Bakan Kurum net yanıt verdi:

"Başarı burada alınan kararların sizin, benim, gençlerin hayatında eğer bir değişikliğe sebebiyet veriyorsa bu bizim için başarı olacak. Bir çiftçi üründeki hasadını arttırabiliyorsa başarı olacak. Şehirdeki dirençlilik artıyorsa bizim için başarı olacak. Yenilebilir enerji kullanım miktarı artıyorsa buna ilişkin ülkeler bir irade ortaya koyuyorsa başarı olacak. Ve daha güvenliğini sağlayabiliyorsak başarı olacak. Yani bunu onlarca madde olarak sıralayabiliriz. İşin özü Antalya'dan 20 gün sonra ayrılacağız. Evet. Biz Antalya'da bu kararları aldık diyebileceğimiz Antalya'da işler değişti diyebileceğimiz bir COP Başkanlığı bizim için başarı."