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Savunma
AA 13.11.2026 23:48

ASELSAN yarım asrı aşan yolculuğunu özel bir filmle kutluyor

Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketleri arasında yer alan ASELSAN, 51’inci kuruluş yıl dönümüne özel bir film yayımladı. ASELSAN'ın 51’inci yaşına özel hazırlanan film bu büyük yolculuğu alışılmışın dışında duygusal ve etkileyici bir hikayeyle anlatıyor.

Savunma sanayisine yönelik ambargoların gölgesinde kurulan ve geçen 51 yılda dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketleri arasına giren ASELSAN, kuruluş yıl dönümü için hazırladığı filmde teknolojik ürünler yerine insanı ve sevgiyi merkeze alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre filmde, ASELSAN'ın kurulduğu 1975 yılında dünyaya gelen Elif’in yaşamından kesitlere yer veriliyor. Annesinin, babasının, babaannesinin koruyucu sevgisiyle büyüyen Elif'in hayatı üzerinden sevginin farklı dönemlerde sözcüklere ihtiyaç duyulmadan nasıl ifade edildiği anlatılıyor.

Zaman içinde kendisi de sevdiklerini koruyan bir kişiye dönüşen Elif'in hikayesi, filmin sonunda ASELSAN çalışanı olduğunun görülmesiyle farklı bir anlam kazanıyor. Böylece bireysel bir yaşam hikayesi üzerinden insan sevgisi ile vatan sevgisi arasında bağ kurulurken, ASELSAN'ın Türkiye'nin güvenliği için üstlendiği role de vurgu yapılıyor.

İnsan odaklı anlatım

Savunma ve teknoloji sektöründe ürünlerin, sistemlerin ve teknik kabiliyetlerin ön plana çıkarıldığı geleneksel tanıtım anlayışından farklılaşan filmde, herhangi bir teknolojik ürüne yer verilmiyor.

Sevginin yalnızca sözlerle değil, koruyarak ve emek vererek de gösterilebileceği fikrinden hareket eden yapım, ASELSAN'ın 51 yıllık geçmişini insan odaklı bir yaklaşımla izleyiciye aktarıyor.

Yaklaşık 15 bin çalışanıyla geleceğin teknolojilerini geliştiriyor

1975 yılında Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla kurulan ASELSAN, bugün yaklaşık 15 bin çalışanıyla farklı alanlarda ileri teknoloji çözümleri geliştiriyor.

Şirket, Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayisi yatırımı olarak nitelendirilen Oğulbey Teknoloji Üssü ile üretim ve teknoloji geliştirme kapasitesini daha da artırmayı hedefliyor.

ASELSAN, 51'inci kuruluş yıl dönümünde yayımladığı özel filmle, yarım asrı aşan teknoloji yolculuğunun merkezinde insanın ve Türkiye'yi koruma sorumluluğunun bulunduğu mesajını veriyor.

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ASELSAN yarım asrı aşan yolculuğunu özel bir filmle kutluyor
ASELSAN yarım asrı aşan yolculuğunu özel bir filmle kutluyor
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