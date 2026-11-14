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Dünya
Reuters, TRT Haber 14.11.2026 00:26

ABD’de tüm uçuşlar durduruldu

ABD Federal Havacılık İdaresi, hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı.

ABD’de tüm uçuşlar durduruldu

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülke genelindeki tüm havalimanları için “yer bekletmesi” (ground stop) kararı aldı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, kararın tüm hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle alındığını belirtti.

Duffy, FAA teknisyenlerinin sorunu incelediğini ve gelişmelerle ilgili güncel bilgi verileceğini duyurdu.

FAA’nın yaptığı açıklamada, uygulamanın “olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçesiyle” başlatıldığı kaydedildi.

Kalkış bekleyen tüm uçuşların bir sonraki duyuruya kadar yerde kalması istenirken, havadaki uçakların varış noktalarına devam etmesine izin verildi. Yurt dışından ABD’ye gelecek uçuşlar ise tek tek değerlendirilecek.

Teknik arıza mı, güvenlik tehdidi mi, siber saldırı mı?

Ülkenin bazı bölgelerinde frekans kesintileri yaşandı. Kesintinin nedeni ve uygulamanın ne kadar süreceği konusunda ise henüz bilgi verilmedi.

İç Güvenlik Bakanı Markwyane Mullin, bunun bir kamu güvenliği sorunu değil, “bir telekomünikasyon kesintisi” olduğunu söylüyor:

“Tüm Amerikan halkına, bunun Amerikan halkı için bir güvenlik tehdidi ya da bir başka 11 Eylül olayı olmadığını temin etmek istiyoruz. Sanırım pek çok kişi bunu o olayla karşılaştırmaya çalışıyor, ancak durum böyle değil.”

FBI, "Siber saldırı veya suç eylemi kaynaklı olmadığına inanıyoruz."  açıklamasını yaptı.

FAA’nın ülkedeki tüm uçuşları iptal etmesi 3. kez yaşanıyor

11 Eylül 2001: Terör saldırılarının ardından ABD hava sahası tarihte ilk kez kapatıldı. Tüm sivil hava trafiği durduruldu ve havada bulunan uçaklara en yakın uygun havalimanına inme emri verildi.

11 Ocak 2023: Mürettebata tehlikeler ve pist kapatmaları hakkında bilgi veren pilot bildirim sistemi, gece boyunca arızalandı. 10 binden fazla uçuş rötar yaptı.

13 Kasım 2026: Bir iletişim arızası, birçok Hava Yolu Trafik Kontrol Merkezi’ni etkiledi; FAA, radar sistemlerinde de aksaklıklar yaşandığını bildirdi. Şu ana kadar yaklaşık 7 bin uçuş ertelendi veya iptal edildi.

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