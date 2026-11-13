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Dünya
AA 13.11.2026 23:36

Almanya’da kreş başvurularında Türkçe soyada ayrımcılık

Almanya'da yapılan araştırma, Türkçe kökenli isimlere sahip ebeveynlerin çocuklarına kreş bulma konusunda ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya koydu.

Almanya’da kreş başvurularında Türkçe soyada ayrımcılık

Almanya'nın ekonomik araştırma kuruluşlarından ifo Enstitüsü, Münih Teknik Üniversitesi (TUM), Halle Leibniz Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (IWH) ve Alman Yükseköğretim ve Bilim Araştırmaları Merkezi (DZHW) tarafından Mart 2021'de başlatılan araştırma kapsamında Türkçe kökenli ismi olan ebeveynlerin çocuklarına kreş ararken ayrımcılığa uğrayıp uğramadığı incelendi.

Araştırma kapsamında, 3 yaşından küçük çocuklar için yer bulunan 22 binden fazla kreşe e-posta gönderildi.

E-postalarda, ebeveynler için Almanca ve Türkçe soyadlarının rastgele​​​​​​​ kullanıldığı belirtilen araştırma kapsamında her kreşe yalnızca bir e-posta gönderildi.

Bunlardan yaklaşık 18 bin 700'ünün başarıyla ulaştırıldığı aktarılan araştırmada, toplam 12 bin 547 başvurunun yanıtlandığı kaydedildi.

Araştırmada, böylece başvurulara verilen yanıtlar arasındaki farklılıkların doğrudan soyadından kaynaklanıp kaynaklanmadığı incelendi.

Türkçe soyada daha az yanıt verildi

Araştırma sonucunda, Alman soyadlarıyla yapılan kreş başvurularının yaklaşık yüzde 71'ine, Türkçe kökenli soyadlarıyla yapılan başvuruların ise yüzde 66'sına yanıt verildi, böylelikle Türkçe kökenli isimlere sahip ebeveynlerin çocukları için kreş yeri arayışında ayrımcılığa maruz kaldığı ortaya konuldu.

Türkçe kökenli soyadına sahip ebeveynlere somut bir kreş yeri teklif edilme olasılığının, Almanca soyadlılara göre yaklaşık yüzde 20 daha düşük olduğu tespit edilen araştırmada, Türkçe kökenli isimlere sahip ebeveynlerin, eğitim düzeylerini belirtseler dahi yine de diğer gruba oranla daha az yanıt aldığı kaydedildi.

DZHW uzmanı Frauke Peter, konuyla ilgili açıklamasında "Kreş, eğitim yolundaki ilk yapı taşıdır. Kreşe erişimde yaşanan eşitsiz fırsatlar, üniversiteye kadar etkisini sürdürebilir." ifadesini kullandı.

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Almanya Araştırma Ayrımcılık Eğitim Kreş
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