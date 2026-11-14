Parçalı Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.11.2026 00:21

ABD'de Mississippi Nehri'nde tanker yolcu gemisine çarptı

ABD'nin Louisiana eyaletinde Mississippi Nehri'nde tanker, 129 kişinin bulunduğu ve kıyıda bekleyen büyük yolcu gemisine çarptı.

ABD'de Mississippi Nehri'nde tanker yolcu gemisine çarptı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Atlantic Asphalt isimli tanker, öğleden sonra yolcularını indirmek üzere Mississippi Nehri kıyısında demirleyen American Cruise Lines şirketine ait American Heritage adlı yolcu gemisine çarptı.

Mürettebatla birlikte 129 kişinin bulunduğu yolcu gemisi, tankerin çarpmasının ardından hızla su almaya başladı.

Kazanın ardından yolcu gemisinin içinde mahsur kalan ve nehre düşenlerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çarpışmanın ardından yolcu gemisinin hızla yan yattığı, gemideki bazı yolcuların suyun üzerindeki duba ve benzeri parçalara tutunmaya çalıştığı görüldü.

ETİKETLER
ABD Gemi
Sıradaki Haber
BM: Boğazlardaki gerilim küresel güvenliği tehdit ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:48
'Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı' Resmi Gazete’de
01:43
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu
00:44
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi
23:54
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı Ortak Bildirisi yayımlandı
23:49
ASELSAN yarım asrı aşan yolculuğunu özel bir filmle kutluyor
23:53
BM: Boğazlardaki gerilim küresel güvenliği tehdit ediyor
AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş-kalkış yaptı
AKINCI ve Bayraktar TB2 kara yoluna iniş-kalkış yaptı
FOTO FOKUS
ASELSAN yarım asrı aşan yolculuğunu özel bir filmle kutluyor
ASELSAN yarım asrı aşan yolculuğunu özel bir filmle kutluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ