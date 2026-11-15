İran Meclis Başkanı Kalibaf: Ne savaş ne barış durumu içinde kalmayacağız

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Kalibaf, Meclis oturumunda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savaş koşullarına rağmen füze üretimini sürdürdüklerini söyleyen Kalibaf, yer altında kurulan yeni bir füze şehrinin açılışına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu, teknik ve savunma alanındaki bir başarının ötesinde, bölgedeki stratejik değişimin de sembolüdür. Ne savaş ne barış durumu içinde kalmayacağız."

İran'ın ABD'ye ilettiği 7 şartın kabul edilmesi halinde anlaşma yolunun açık olduğunu söyleyen Kalibaf, "Ama eğer ABD bu kez de hata yaparsa, savaşın coğrafyasını İran Silahlı Kuvvetleri'nin gücü ve iradesi belirleyecektir." dedi.