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Dünya
AA 15.11.2026 06:43

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri mayına çarparak alev aldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nın güneyinde gece saatlerinde 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri mayına çarparak alev aldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, söz konusu tankerlerin seyir ve otomatik tanımlama sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergahı gizlice kullanmaya çalıştığı belirtildi.

Tankerlerin deniz mayınlarına çarpması sonucu patladığı ve şiddetli yangın çıktığı öne sürülen açıklamada, gizlice geçiş yapmaya çalışan 2 petrol tankerinin daha Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki trafik kontrol merkezinin uyarılarına uyduğu ve Basra Körfezi yönüne geri döndüğü kaydedildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

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