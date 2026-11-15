Milli kick boksçularımız Avrupa Şampiyonası'nda 53 madalya kazandı

Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda 16 altın, 14 gümüş ve 23 bronz olmak üzere toplam 53 madalya kazanan millilerimiz, takım halinde Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonada altın madalya alan milli sporcularımızın isimleri:

Mücahit Milli, Kerem Öz, Samet Akan, Bedirhan Ersayar, Mert Güney, Serdar Şayık, Özlem Melek Korkmaz, Fatmahanım Gökçe, Asuman Cıglıoğlu, Emre Korkmaz, Bayram Eren Celep, Faysal Sılıv, Hamza Eren Göksu, Zeynep Çetintaş, Zeliha Doğan Gülen, Rabia Karadaş.