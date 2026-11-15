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Gündem
AA 15.11.2026 00:08

Milli kick boksçularımız Avrupa Şampiyonası'nda 53 madalya kazandı

Türkiye, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 16'sı altın 53 madalya elde etti. Millilerimiz, takım halinde Avrupa ikincisi oldu.

Milli kick boksçularımız Avrupa Şampiyonası'nda 53 madalya kazandı

Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda 16 altın, 14 gümüş ve 23 bronz olmak üzere toplam 53 madalya kazanan millilerimiz, takım halinde Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonada altın madalya alan milli sporcularımızın isimleri:

Mücahit Milli, Kerem Öz, Samet Akan, Bedirhan Ersayar, Mert Güney, Serdar Şayık, Özlem Melek Korkmaz, Fatmahanım Gökçe, Asuman Cıglıoğlu, Emre Korkmaz, Bayram Eren Celep, Faysal Sılıv, Hamza Eren Göksu, Zeynep Çetintaş, Zeliha Doğan Gülen, Rabia Karadaş.

 

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Kick Boks Kuzey Makedonya
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