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Gündem
AA 15.11.2026 00:00

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa deplasmanında

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında bugün deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa deplasmanında
[Fotograf: AA]

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında bugün deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, tarihindeki 660'ıncı müsabakaya çıkacak.

Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak.

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Dan Cook ve Ian Hussin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

Grubun diğer maçında Belçika ile İtalya, Brüksel'de TSİ 22.45'te karşılaşacak.

Grupta son sırada yer alıyor

A Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı da kaybeden milli takımımız 1. Grup'ta puansız olarak son sırada yer alıyor.

Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0, Bologna'da İtalya'ya 3-1 ve İzmir'de Belçika'ya 2-1 kaybetti.

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa deplasmanında

Grupta İtalya ve Fransa'nın 10'ar, Belçika'nın ise 9 puanı bulunuyor.

A Ligi'nde kalma ihtimali

A Milli Futbol Takımımızın, grupta oynadığı 5 maçı da kaybetmesine rağmen A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor.

A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer 2 takım B Ligi'nden gelen 2 takımla play-off oynayacak.

Son maçlar öncesinde 1. Grup'ta Türkiye (-10 averaj), 2. Grup'ta Sırbistan (-7 averaj), 3. Grup'ta Çekya'nın (-10 averaj) puanı bulunmuyor. 4. Grup'taki Norveç ise 3 puana sahip.

Abdülkerim dönüyor, Ozan cezalı

Ay-yıldızlı ekibimizde kart cezası biten Abdülkerim Bardakcı, Fransa karşısında forma giyebilecek.

Belçika maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve kamptan ayrılan Ozan Kabak ise Fransa karşısında sahada olamayacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye'nin 24 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Berke Özer (Lille), Ersin Destanoğlu (Al Jazira), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), İlhan Fakılı (Beşiktaş), Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Fransa'nın aday kadrosu

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Defans: Andy Diouf (Inter), Malo Gusto (Chelsea), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth) Dayot Upamecano (Bayern Münih), Leny Yoro (Manchester United)

Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Desire Doue (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Pablo Pagis (Paris), Marcus Thuram (Inter)

Futbolda Türkiye ile Fransa 8. kez karşı karşıya

Türkiye ile Fransa, 8. kez karşılaşacak.

Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

Dördü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 7 maçta Fransa 14, Türkiye ise 5 gol attı.

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